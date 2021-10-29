Kumluca'da Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla özel öğrenciler için kutlama etkinliği

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla, Uluslararası Mucizevi Eller Sosyal Kooperatifi (UMESKO) tarafından özel öğrenciler için kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Finike Sandal Beach'te yapılan etkinliğe katılan özel öğrenciler, etkinlik süresince gönüllerince eğlendiler.

UMESKO Başkanı Sebile Şavkar, kooperatif olarak kendilerinin de böyle güzel bir günde özel öğrenciler için etkinlik yaparak, onların da kalplerinde Cumhuriyet sevgisini yaşamalarını sağlamak istediklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerle özel öğrencilerin sosyalleştiklerini aktaran Şavkar, "Çocuklarımızın etkinlikte yaşadıkları Cumhuriyet sevgisi gerçekten çok güzeldi. Aileleriyle, ülkemizin bağımsızlığının atıldığı günün yıl dönümünde bir arada olmak çok anlamlı oldu. Aileleri de çok mutlu oldu, çocuklarının sevinçlerine, heyecanlarına ortak oldular. Etkinliğimize destek veren eğitim kurumumuza, bize bu ortamı sağlayan işletme sahiplerine canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Yemek ikramı ve pasta kesimiyle sona eren etkinlikte ailelere psikolog Ayşegül Akman tarafından özel eğitimle ilgili seminer verildi.

Etkinliğe Kumluca Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hakan Yorgancı, MHP Finike ilçe Başkanı Recep Şahin, AK Parti Finike Kadın Kolları Başkanı Figen Yiğit, özel eğitim gören öğrenciler ve aileleri katıldı.

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