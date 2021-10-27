Kumluca'da cam resim sergisi açıldı

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde, cam resim sergisi açılışı yapıldı.

Belediyenin destekleriyle Pervin Kavacık tarafından hazırlanan cam resim sergisinin açılış törenine Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Songur, daire müdürleri ve sanatseverler katıldı.

Köleoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında ilçede bir dizi etkinlikler gerçekleştirdiklerini, bunlardan birinin de farklı bir teknikle yapılan cam resim sergisi olduğunu söyledi.

İlçede sanatsal etkinlikleri daha da arttırmak istediklerini ifade eden Köleoğlu, "Cumhuriyet Haftamızda Kumluca'mızda kültürel, sanatsal, etkinlikleri arttırmak adına sergimizin açılışını yapıyoruz. Bugün burada Pervin hocamla ilk adımı attık. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Açık olan sergimize Cumhuriyet Haftası boyunca gezmek görmek isteyenleri pandemi koşullarına uymak koşuluyla sergimize bekliyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Köleoğlu ve davetliler serginin açılışını yaparak, sergiyi gezdi.