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Kulüp başkanlarından Mustafa Helvacıoğlu'na ziyaret

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Kulüp başkanlarından Mustafa Helvacıoğlu'na ziyaret

Keşan'da bulunan kulüp başkanları 11Ekim 2021 Pazartesi günü Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - 2021/2022 Futbol sezonunda Edirne Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan Keşan İdmanyurduspor Kulübü Başkanı Taner Karatepe, Edirne 1.Amatör Lig'de mücadele edecek olan Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin Anafartalarspor Kulübü Başkanı Olgu Karataşoğlu ve Keşan Kültürspor Kulübü Başkanı Evren Bulut, Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Helvacıoğlu, toplantıda kulüp başkanları ilekulüplerin istek ve önerilerini dinlediklerini ve çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek "Çözümler için kulüp başkanlarımız ile ortak akıl ile çalışmalar yürüteceğiz. Hep birlikte gençlerimizin spora olan ilgisini arttırmak ve onları spora yönlendirmek için uğraşacağız. Belediyemiz olarak kulüplerimizin ve halkımızın sportif yatırımlardan en verimli şekilde yararlanmasını hedefliyoruz. Keşan Belediyesi olarak sportif yatırımlarımız başta olmak üzere her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Kulüp başkanlarımızla ilçemizde sporu nasıl daha fazla ileriye taşıyabileceğimiz, sporda şehrimizin başarısını nasıl daha fazla arttırabileceğimiz noktasında kulüplerimizle değerlendirmeler yaptık." dedi.

Gergin, Karatepe, Karataşoğlu ve Bulut da, sportif anlamda kulüplerin sorunlarını dinleyen ve çözüm yolları konusunda kendileri ile fikir alışverişinde bulunan Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

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Haber: Kulüp başkanlarından Mustafa Helvacıoğlu'na ziyaret - Haberler
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