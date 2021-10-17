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Kulübün eski sporcusu takımın yeni hocası oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kulübün eski sporcusu takımın yeni hocası oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Güneşspor Kulübü'nün eski sporcusu Kübra Aksoy Özen, takımın taekwondo antrenörü olarak çalışmalarına başladı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Güneşspor Kulübü'nün eski sporcusu Kübra Aksoy Özen, takımın taekwondo antrenörü olarak çalışmalarına başladı.

Güneşspor Kulübü Başkanı Ümit Kök yaptığı açıklamada, "Güneşspor Kulübü olarak yeniden taekwondo branşımızı faaliyete geçiriyoruz. Kübra Aksoy Özen hocamız ile yaptığımız çalışmalar sonucunda 70 adet taekwondo sporcumuz ile antrenmanlarımıza başladık. Her gün sayımızı çoğaltıp, çalışmalarımızı genişletip ilçemize, ilimize ve gençlerimize hizmet sunma noktasında gayret göstereceğiz. Kulübümüze, camiamıza, ilçemize ve sporcularımıza hayırlı olmasını dileriz" dedi.

Güneşspor ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Antrenör Kübra Aksoy Özen ise, "2010-2012 senesinde sporcusu olduğum ve eğitim için ara verdikten sonra yeniden Güneşspor Kulübümüzde antrenör olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Babamın antrenörlük yaptığı bu camiaya yine ondan aldığım bayrağı daha ileriye taşımak için ilimize, ilçemize ve gençlerimize ülke sporumuza katkı sağlamak istiyorum. Ahlaklı, profesyonel, tahsilli ve eğitim odaklı sporcular yetiştirmek için tüm samimiyetimle ve ciddiyetimle mücadele vereceğim" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Kulübün eski sporcusu takımın yeni hocası oldu

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