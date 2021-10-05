Kulu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kulu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Kulu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Ömeranlı-Beşkardeş Mahallesi kara yolunda Bilal Polat'ın kullandığı 06 PNJ 20 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Polat, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat, tedavi altına alındı.

Kulu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri
5 erkeğe tacizden yargılanırken Yargıtay'ın 'rıza var' diye beraat ettirdiği sahte şeyhe yeniden 55 yıl hapis

5 erkeğe tacizden yargılanırken Yargıtay'ın 'rıza var' diye beraat ettirdiği sahte şeyhe yeniden 55 yıl hapis

 Son dakika haberleri: Şişli'de yokuş aşağıya kayan kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri: Şişli'de yokuş aşağıya kayan kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi

 Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu

Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım İlham Aliyev Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki
Spor Emre Belözoğlu Sergen Yalçın Marcao Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fahrettin Koca Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kulu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:15:35. #1.13#