Kulu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.
KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Ömeranlı-Beşkardeş Mahallesi kara yolunda Bilal Polat'ın kullandığı 06 PNJ 20 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Polat, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat, tedavi altına alındı.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri