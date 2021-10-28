Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk milletinin kanı ve canı ile kurup varlığını ilan ettiği Türkiye Cumhuriyeti, kimsenin şüphesi olmasın ki bu geçmişi onurlandıracak güçlü ve parlak bir geleceğe koşar adım ilerlemektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bir asırlık menzile doğru hız kesmeden, asla yorulmadan, hedeflerinden sapmadan yüksek gayret ve sarsılmaz kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

Ecdadın 29 Ekim 1923'e ulaşılması yolunda verdiği mücadeleyi, yaptığı fedakarlıkları bir an olsun akıllarından çıkarmadıklarını kaydeden Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biliyoruz ki emanet çok kutlu ve büyük, sorumluluk ise çok ağır. Ancak 98 yıl önce elde edilen ve nesilden nesile üzerine konularak bugüne ulaşan nice kazanımları korumak, daha iyiye ve daha ileriye taşımak irademizi de bu şanlı geçmişten aldığımız ilhamla keskinleştirdik. Ondandır ki emaneti ve sorumluluğu şevkle, gururla, şerefle taşıyor, milletin iradesini hakim kılmanın adı olan Cumhuriyetin ilkeleri doğrultusunda onun asli sahibi olan Türk milletine hizmet etmeyi sürdürüyoruz. 20'nci yüzyılın başında değişen dünya düzeni içinde Türk milletinin kanı ve canı ile kurup varlığını ilan ettiği Türkiye Cumhuriyeti, kimsenin şüphesi olmasın ki bu geçmişi onurlandıracak güçlü ve parlak bir geleceğe koşar adım ilerlemektedir."

Kültür ve sanattan turizme, eğitimden sağlığa, savunma sanayinden ticarete ürettikleri her eserin hayata geçirdikleri her hizmetin 29 Ekim 1923 ruhunu yaşatma azimlerinin sonucu olduğu vurgulayan Ersoy, "Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

AA - Son Dakika Haberleri

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