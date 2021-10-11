KÜLTÜR SÖYLEŞİLERİ - BATI ANADOLU ÜZÜMLERİ - 11 Ekim 2021
BATI ANADOLU ÜZÜMLERİİzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Söyleşileri 'Batı Anadolu Üzümleri' Nedim Atilla ve Ahmet Uhri'nin katılımıyla 11 Ekim Pazartesi günü Saat 19. 00'da Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.
KÜLTÜR SÖYLEŞİLERİ - BATI ANADOLU ÜZÜMLERİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Söyleşileri ' Batı Anadolu Üzümleri' Nedim Atilla ve Ahmet Uhri'nin katılımıyla 11 Ekim Pazartesi günü Saat 19. 00'da Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.
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