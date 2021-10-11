ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 11 Ekim 2021

ABONE OL KÜLTÜR SANAT SEZONUMUZ BAŞLADI Esenler Belediyesi, vefatının 600. yılı sebebiyle Mevlid-i Şerif'in müellifi Süleyman Çelebi'ye atfettiği kültür sanat sezonunu açtı.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sezon açılış programı, Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ile geçen sezon yapılan ve bu yıl gerçekleştirilecek etkinlikleri anlatan film gösterimiyle başladı.

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun "Alemlere Rahmet" konseri misafirlerle buluştu. Ömer Tuğrul İnançer ve Enes Ergür'ün anlatımıyla, İhsan Özer'in sanat yönetmenliğinde icra edilen konser, sanatseverler tarafından beğeniyle takip edildi.

BİZ TEVAZU MİLLETİYİZ Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Belediyeler elbette sanatsız geleceği tasarlayamaz ve kültüründen ilham alarak bunu yapacaklardır. Dünyanın her yerinde milletlerin bir kültürü, bir sanatı var. Peki, bizi farklı yapan nedir? Biz tevazu milletiyiz, paylaşan bir milletiz. Bizim değerlerimiz budur, Yunus'un bize anlattığı, Hacı Bektaş-ı Veli, Hoca Ahmed Yesevi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin bize anlattığı tevazudur" şeklinde konuştu. Sezonun atfedildiği Süleyman Çelebi'nin sözlerinden örnekler veren Demircan, "Yunus Emre, aşkın Türkçesi dedik. En büyük aşk ve Türkçemizi yüzlerce yıl öncesinden güzel kullanarak gelmiş. Süleyman Çelebi ile böyle bir benzerlikleri var" ifadesini kullandı.

ŞEHRİN İNŞASI VE İHYASI KÜLTÜR İLE BAŞLAR Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu bir şehrin iki şekilde inşa edildiğini belirterek "Bir mekanı inşa edersiniz bir de şehrin ruhunu inşa edersiniz. Mekanı inşa etmek için size mühendisler lazım, kalfalar lazım, çalışan insanlar lazım. Ama şehri sadece mekanı itibariyle inşa ettiğiniz zaman tabiri caizse tek kanatlı bir kuşa benzer. Şehrin esas inşası ve ihyası kültür ile başlar. Birinde mekanı inşa eder mekan köprüleri kurarsınız, birinde gönül köprüleri kurar gönül inşa edersiniz. Esenler kültür programları maksimum düzeyde yapılan ve maksimum düzeyde katılım sağlanan bir ilçe haline geldi. Bunun için ben Esenler halkına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz her kültür sezonunda bu medeniyet değerlerini inşa etmiş gönül sultanlarına kültürün adını verdik. Şeyh Edebali, Yunus Emre, Hoca Ahmet Yesevi, Nizamülmülk, Yusuf Has Hacip dedik. Bu sene de Süleyman Çelebi diyoruz. İstiyoruz ki geleceğimizi emanet edeceğimiz nesil bu medeniyet hangi köklerden büyümüş, bu köklerin büyümesine kimler katkıda bulunmuş, bunları bizim çocuklarımız bilsin istedik. Süleyman Çelebi kültürümüzde ekmek ve su gibi anlamlı. Anadolu'da taziyeniz olur mevlid okunur, düğününüz olur mevlid okunur, sünnetiniz olur mevlid okunur, kızınızı gelin edersiniz mevlid okunur. Süleyman Çelebi'nin sözleri bizi bir araya getiren bir ilaç olmuş. Bu ilacın menşei de Hazreti Peygamber olmuş. Peygamber Muhammed Mustafa(s. a. v)'i anlatmak için kalem eline almış, alın teri dökmüş bir büyüğü ve hepimizi bir araya getirmeye vesile olmuş Süleyman Çelebi'nin adını kültür sezonumuza verdik" ifadelerini kullandı.

ÇELEBİ BİR PEYGAMBER AŞIĞIDIR Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu'nun danışmanlığını üstlenen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli ise Süleyman Çelebi'nin kişiliğine, hayatına, asıl adı "Vesiletü'n-Necat" olan meşhur eserine ilişkin bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Kemikli, "Süleyman Çelebi 'Mevlid'in şairidir, bilgedir, hakimdir, kelimenin tam anlamıyla bir filozoftur. Hakikati, hikmeti keşfeden bir kişidir. Süleyman Çelebi ariftir, Peygamber aşığıdır, Türkçe'yi mabede sokmuştur. Türk edebiyatında mevlit geleneğini inşa etmiş, Türk-İslam edebiyatının farklı türlerinin de inşasını sağlamıştır. " diye konuştu.

Kültür sanat sezonu açılışında geleneksel el sanatları sergisi sanatseverlerle buluştu

Esenler Belediyesi, Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu kapsamında Esenler Sanat Evi (ESEV) eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan "Geleneksel ve El Sanatları Sergisi" ni sanatseverlerle buluşturdu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde bulunan serginin açılışı, sanat danışmanı Abdülbaki Kömür'ün katılımıyla gerçekleşti.

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