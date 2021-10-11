'Kültür Keşifleri' Programı Canlı yayını

MUŞ (Habermetre) - Belediye Başkanımız Sn. Feyat Asya, TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkan Yardımcıları Özgür Ildır Öksüz ve N. İlham Seyyale'nin sunumlarıyla yayınlanacak olan 'Kültür Keşifleri' programının canlı yayınına konuk oluyor. Muş'un tarih, kültür ve gastronomisinin konuşulacağı programı izlemeniz dileğiyle...

?? TÜRSAB TV https://www. tursab. org. tr/tv

?? 12 Ekim 2021 Salı

?? 16. 00

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