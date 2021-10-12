Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Türker'den Osmaneli'ne ziyaret - Haberler
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Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Türker'den Osmaneli'ne ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Türker'den Osmaneli'ne ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker, bir takım ziyaretler için Osmaneli'ne geldi.

BİLECİK (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker, bir takım ziyaretler için Osmaneli'ne geldi.

Genel Müdür Yardımcısı Türker, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız ve Kültür Tescil Daire Başkanı Mevlüt Çam, Bilecik ziyaretleri kapsamında, tarihi yapılarıyla adından söz ettiren Osmaneli ilçesine de uğradılar. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret eden Türker ve beraberindekiler, ardından Aya Yorgi Kilisesi, Roma Köprüleri, Lefke Rüstempaşa Hanı, Lefke Kalesi gibi kültürel varlıkları gezdiler.

Başkan Şahin'in bu tarihi yerlerin restorasyonu konusun talepleri dinleyen Genel Müdür Yardımcısı Türker, en kısa zamanda taleplerin gerçekleşeceğini söylediler. - BİLECİK

Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Türker'den Osmaneli'ne ziyaret

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Haber: Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Türker'den Osmaneli'ne ziyaret - Haberler
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