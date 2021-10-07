Kukla Atölye Çalışmaları sertifika töreniyle sona erdi

Çekya'dan gelen kukla eğitmenleri Pavel Vangeli ve Ivan Moravec eşliğinde profesyonel ve amatör tiyatro oyuncularından oluşan kursiyerlerle birlikte yürütülen Kukla Yapımı ve Oynatımı Teknikleri eğitimi 2 hafta sürdü ve 4 Ekim 2021 Pazartesi günü projenin uygulama atölyesinde gerçekleştirilen sertifika töreni ile son buldu.

Proje yetkilileri yaptıkları açıklamada;

"ESKİ ŞEHRİN KUKLALARI, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hayata geçirilen "Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı" kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı, Merkezi Finans ve İhale Birimidir. " Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı", Türk ve AB kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan ortak kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini amaçlamıştır. Bu hibe programının genel hedefi ise kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun, kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'de kültürel değerlerin teşvik edilmesidir." Sözlerini dile getirdiler.

Törenin ardından Eskişehir Grande Arte Otel'de gerçekleştirilen resepsiyonda bir araya gelen kursiyerler, eğitmenler ve proje sorumluları; projeden ve eğitim sürecinden bahsederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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