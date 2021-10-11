Son dakika haberleri | Küçükçekmece'de feci kaza kamerada...Marketten dönen kadın az kalsın canından oluyordu

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de feci kaza kamerada...Marketten dönen kadın az kalsın canından oluyordu

Minibüsün çarptığı otomobil kontrolden çıkıp önce kadına çarptı, ardından çiçekçinin bahçesine daldı

Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de minibüsün arkadan çarptığı otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırımda yürüyen kadına çarptı, ardından çiçekçinin bahçesine daldı. Marketten dönen kadının ölümden döndüğü kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 19.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı İstasyon Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halkalı İstasyon Caddesi üzerinde ilerleyen yolcu minibüsünün arkadan çarptığı otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırımda yürüyen kadına çarptı daha sonra ise çiçekçinin bahçesine daldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Marketten evine giden kadın ölümden döndü

Marketten çıkıp evine giden kadın, otomobilin çarpması sonucu çiçekçinin bahçesine savrularak, aracın altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. Kaza sonrasında çiçekçide bulunanlar, hemen dışarıya çıkarak kadının yardımına koştu. Dışarı çıkanlar, kadını su içirip sakinleştirmeye çalışırken, otomobil sürücüsü korku ile aracından aşağıya indi.

Çiçekçinin önünde kimsenin olmaması faciayı önledi

Kaza sırasında işinden çıkarak evine gitmek isteyen vatandaşların yoğunlukta olduğu kaldırımda ve çiçekçinin bahçesinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralı kadına müdahale etti. Kazada yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte cadde üzerindeki trafik ise normale döndü.

Kadının ölümden döndüğü kaza anı kameraya yansıdı

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının kaldırımda yürüdüğü sırada otomobilin çarpması sonucu savrulduğu ve çevredekilerin kadının yardımına yetiştiği görülüyor. Vatandaşların korku dolu anlar yaşayan kadını su içirerek sakinleştirmeye çalıştığı anlar da kameralar tarafından kayıt altına alındı.

"Otomobil yavaşlamaya çalışıyor"

Olayı gören bir vatandaş, "Bildiğim kadarıyla yukarıda minibüsle, siyah otomobil geliyor hızlılar bu sırada. Otomobil yavaşlamaya çalışıyor. O sırada minibüs arkadan vuruyor otomobile, sonrasında da araç buraya çıkıyor. Bir kadın yaralı var yoldan geçen bir de otomobilin sürücüsü. Onun dışında yaralı yok" dedi.