Son dakika: Küçükçekmece'de esnaf kavgasını bekçiler havaya ateş açarak ayırdı

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir esnaf, komşu esnafa otomobiliyle çarptıktan sonra çıkan kavgayı bekçiler havaya ateş açarak ayırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Tepeüstü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde esnaflık yapan bir kişi otomobil ile komşu esnafa çarptı. Çarpmanın ardından esnaf arasında bir anda kavga çıktı. Sopa ve yumrukların kullanıldığı kavgayı bekçiler ayrılmakta zorluk yaşayınca havaya ateş açtı. Taraflar silah sesinden sonra sakinleşirken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kalabalık grubun kavga ettiği, yumruk ve sopaların kullanıldığı ve bekçilerin havaya ateş açtığı görülüyor.