Küçükçekmece'de 5 kişi tartıştıkları kişiyi böyle dövdü - Haberler
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Küçükçekmece'de 5 kişi tartıştıkları kişiyi böyle dövdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de 5 kişi tartıştıkları kişiyi böyle dövdü Kemer ve tekme tokatla darp edilen şahıs fırsatını bulunca kaçtı Küçükçekmece'deki bir parkta 5 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları bir kişiyi tekme tokat dövdü.

Küçükçekmece'de 5 kişi tartıştıkları kişiyi böyle dövdü

Kemer ve tekme tokatla darp edilen şahıs fırsatını bulunca kaçtı

İSTANBUL - Küçükçekmece'deki bir parkta 5 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları bir kişiyi tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, önceki akşam Küçükçekmece Halkalı Gümrük Yolu üzerindeki bir parkta yaşandı. İddiaya göre, yanlarında köpek olan 5 kişi ile o sırada parkta bulunan başka bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gruptakiler, tartıştıkları şahsı tekme ve yumrukla darp etmeye başladı. Kemerle de darp edilen şahıs, aldığı darbelerin etkisiyle yere düştükten bir süre sonra fırsatını bulunca koşarak oradan uzaklaştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olayla ilgili herhangi bir şikayetin olmadığı öğrenilirken, kimliği tespit edilen 5 saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de 5 kişi tartıştıkları kişiyi böyle dövdü

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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