KÜÇÜK ELLERİN RESİMLERİ, FOÇA'DA SERGİLENDİ - 8 Ekim 2021

KÜÇÜK ELLERİN RESİMLERİ, FOÇA'DA SERGİLENDİ

GuiSart Sanat Atölyesinde Güler Sancer'in öğretmenliğinde öğrenim gören küçük ressamların eserleri, 'Küçük Eller Resim Sergisi' ismiyle Reha Midilli Kültür Merkezinde sergilendi.

Sergi açılışına katılan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Küçük Eller Resim Sergisindeki güzel ve ışıltılı resimler için, sevgili küçüklerimizi ve GuiSart Sanat Atölyesi öğretmeni Sayın Güler Sancer'i tebrik ediyorum. "dedi.

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