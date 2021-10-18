Küba'da su hortumu - Haberler
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Küba'da su hortumu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Küba'da su hortumu Küba'nın Cienfuegos kenti açıklarında su hortumu meydana geldi.

- Küba'da su hortumu

HAVANA - Küba'nın Cienfuegos kenti açıklarında su hortumu meydana geldi.

Küba'nın Cienfuegos kenti açıklarında su hortumu çıktı. Cienfuegos Meteoroloji Merkezi su hortumunun cumartesi günü 17.00 civarında görüldüğünü belirtti. O anlar farklı noktalardan amatör kameralara yansırken, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Son 4 ay içinde Cienfuegos ve çevresinde en az 3 su hortumu meydana geldiği kaydedildi.

Su üzerinde çıkan ve genellikle 5 dakikadan fazla sürmeyen hortumun etkisi karada görülenlere göre daha zayıf olurken, nadiren teknelerde büyük hasara yol açabiliyor.

Küba'da su hortumu

Küba'da su hortumu

Küba'da su hortumu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Küba'da su hortumu
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