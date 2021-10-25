KTÜN Rektörü Babür Özçelik "Topluluk Danışmanları Toplantısı"na katıldı

KONYA (AA) - Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve topluluk danışmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Halil Cin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının, Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü ile topluluklar arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Rektör Özçelik, üniversite olarak öğrencilerin bilimsel, teknik, sportif, sanatsal pek çok alanda kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyan toplulukları önemsediklerini vurguladı.

Öğrenciler için 32 farklı topluluğun bulunduğunu aktaran Özçelik, "Öğrencilerimizin farklı alanlarda faydalanabileceği 32 aktif topluluğumuz mevcut. Öğrencilerimize bu topluluklar vasıtasıyla kendilerini geliştirecek her türlü fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. İlgilendikleri alanlarda danışmanları ve topluluk üyeleri ile iş birliği içerisinde olmaları onlar için keyifli ve faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.