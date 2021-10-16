KTÜ, mezunlarına diplomalarını kargoyla gönderecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KTÜ, mezunlarına diplomalarını kargoyla gönderecek

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
KTÜ, mezunlarına diplomalarını kargoyla gönderecek

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mezun olan öğrencilerin talep etmeleri halinde diplomalarının kargoyla ücretsiz gönderileceğini duyurdu.

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mezun olan öğrencilerin talep etmeleri halinde diplomalarının kargoyla ücretsiz gönderileceğini duyurdu.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi itibariyle "Sen Gelemezsen Diploman Sana Gelsin" uygulaması başlatıldı.

Uygulama kapsamında, diplomasını elden teslim almak için başka ülkelerden ve uzak şehirlerden Trabzon'a gelemeyen ya da yüklü miktarlarda vekalet ücreti ödemesi gereken mezunların, KTÜ'nün web sitesindeki "çevrimiçi diploma" bölümünden başvuru yapmaları halinde diplomaları kargo ile kendilerine gönderilecek.

Bu arada KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını ziyaret ederek, hayata geçirilen uygulama hakkında bilgi aldı.

Çuvalcı, bu sırada diplomasını teslim almaya gelen bir mezuna da diplomasını takdim etti.

Öğrenciyi tebrik eden Çuvalcı, insanların hayat serüvenlerinde unutamadıkları en güzel anılardan birinin mezuniyeti olduğunu belirterek, "Ancak pandemi şartları nedeniyle uzun zamandır mezunlarımıza diplomalarını takdim edemiyorduk. Yüz yüze eğitim döneminin başlamasıyla birlikte bir mezunumuza diplomasını takdim ettik ve kendisini tebrik ettik." ifadelerini kullandı.

KTÜ, mezunlarına diplomalarını kargoyla gönderecek

KTÜ, mezunlarına diplomalarını kargoyla gönderecek

KTÜ, mezunlarına diplomalarını kargoyla gönderecek

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Necip Fazıl Kısakürek
Magazin Demet Akalın
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Gazeteler Necip Fazıl Kısakürek Yemek Tarifleri Tamer Karadağlı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KTÜ, mezunlarına diplomalarını kargoyla gönderecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 12:14:15. #1.13#