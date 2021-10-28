KTÜ'de öğrencilerle tanışma toplantısı düzenlendi

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğünce üniversite öğrenim gören yabancı öğrencilere yönelik tanışma toplantısı yapıldı.

KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılışında yapılan sunumda, üniversitede bu yıl 95 ülkeden 1458 öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi.

Toplantıda konuşan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ticari hayatta var olmak isteyen öğrencilere yardımcı olabileceklerini söyledi.

Gelecekte yapacakları işlerde ve görevlerde öğrencilerle işbirliğini sürdürmek istediklerini aktaran Hacısalihoğlu, "Önemli olan sizlerin burada her alanda iyi yetişerek ülkelerinize dönmeniz. Orada Türkiye'nin birer temsilcisi ve elçisi olacaksınız. Öğrencilik yıllarınızda bize düşen tüm destekleri sizlere sağlayacağız. Teknolojiye dönük işler yapmayı tercih edin. Geleneksel işlerde yer bulmanız zor olur. Teknolojiye ağırlık verin ve kendinizi buna göre yetiştirin." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Göç İdaresi İl Müdürü Ramazan Latifoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur da katıldı.

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