Kruvaziyer sektörü 2022 rezervasyonlarından umutlu

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü Aziz Güngör, kruvaziyer sektörünün buluştuğu ABD'deki "Seatrade Cruise Global" fuarının verimli geçtiğini bildirdi.

Ege Port Kuşadası Limanı Genel Müdürü de olan Güngör, yazılı açıklamasında, dünyanın en önemli kurvaziyer turizmi fuarı olan Seatrade Cruise Global'ın 27-30 Eylül'de yapıldığını aktardı. Salgın öncesine göre fuarın bu yıl daha sakin geçtiğini belirten Güngör, uçuş kısıtlamasından dolayı farklı ülkelerdeki bazı sektör temsilcilerinin katılamadığını anlattı.

Türk limanlarının fuarda etkin şekilde temsil edildiğine dikkati çeken Güngör, "En önemli kruvaziyer firmaları ile son derece kritik ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Genel olarak bakıldığında, 2022 yılı Türkiye'nin kruvaziyer firmaları tarafından büyük bir hevesle seyir güzergahlarına yeniden dahil edildiği ve özellikle belli limanlar açısından güçlü bir toparlanmanın olacağı bir yıl olacak. Hatta ülkemizin öncü limanı Kuşadası'nda rekor seviyesinde bir büyüme olması beklemekteyiz. Yine, İstanbul Galataport da önemli ölçüde bir toparlanmaya sahne olacak. 2023'ün ise küresel çapta krizin tüm etkilerinin silindiği ve sektörün güçlü büyümesine kaldığı yerden devam ettiği bir yıl olması beklenmekte." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sektörün en çok sevilen ve tercih edilen destinasyonlarından biri olarak hakkettiği yere ulaşacağına inandığına vurgu yapan Güngör, şöyle devam etti:

"Fuar sırasında tarafımıza ulaşan en flaş haber şüphesiz Yunanistan'dan geldi. Pandemiden bu yana kruvaziyer trafiği açısından deniz hudut kapılarını ülkemize kapalı tutan Yunanistan, 1 Ekim tarihinden itibaren Kuşadası ve İstanbul limanları ile sınırlı olmak üzere deniz hudut kapılarını ülkemize açmış oldu. Yunanistan'ın pandemi sonrası aldığı bu karar nedeniyle 2021 için planlanmış yüzlerce gemi seferi gerçekleşemedi. Hudut kapılarının yeniden açılması için başta Medcruise - Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği, Kuşadası ve İstanbul limanları yöneticileri olmak üzere CLIA Europe ve çok sayıda kruvaziyer firmasının destekleri ile aylarca süren çok yoğun bir lobi faaliyeti yürüttük. Çabalarımızın bu şekilde sonuç vermesinden dolayı çok mutluyuz. İki limanımızla başlayan bu sürecin en kısa zamanda ülkemizin kruvaziyer ağırlayan diğer limanlarını da kapsamasını beklemekteyiz."