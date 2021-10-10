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Kristali peluş oyuncağa saklamışlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kristali peluş oyuncağa saklamışlar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, peluş oyuncağa gizlenmiş halde uyuşturucu bulundu.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, peluş oyuncağa gizlenmiş halde uyuşturucu bulundu. Birisi kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Otogar içerisinde iki kişiden şüphelenen narkotik ekipleri, A.B. ve E.K.K. isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan aramada sırt çantasında peluş oyuncak içerisinde toplamda 124.65 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi. - AYDIN

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