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Kripto para üretim cihazlarının da bulunduğu 1,5 milyon liralık kaçak malzeme ele geçti

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel
Kripto para üretim cihazlarının da bulunduğu 1,5 milyon liralık kaçak malzeme ele geçti

İZMİR'in Menderes ilçesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, aralarında kripto para üretim cihazlarının da bulunduğu piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 525 bin lira olan malzeme ele geçirildi.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Menderes ilçesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, aralarında kripto para üretim cihazlarının da bulunduğu piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 525 bin lira olan malzeme ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kısık Sanayi Bölgesi'nde A.B. ile M.B.'ye ait bir iş yerinde, gümrük kaçağı kripto para üretim cihazları bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine baskın düzenleyen ekipler, 22 anakart, 19 RAM, 20 işlemci, 38 power supply, 320 ekran kartı, 28 USB bellek, 24 soğutucu fan, 22 kripto para üretim cihazı ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin 1 milyon 525 bin lira olduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu'na aykırı davrandıkları gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.


- İzmir
Kripto para üretim cihazlarının da bulunduğu 1,5 milyon liralık kaçak malzeme ele geçti

Kripto para üretim cihazlarının da bulunduğu 1,5 milyon liralık kaçak malzeme ele geçti

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Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kripto para üretim cihazlarının da bulunduğu 1,5 milyon liralık kaçak malzeme ele geçti - Haberler
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