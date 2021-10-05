Kripto para üretim cihazlarının da bulunduğu 1,5 milyon liralık kaçak malzeme ele geçti

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kısık Sanayi Bölgesi'nde A.B. ile M.B.'ye ait bir iş yerinde, gümrük kaçağı kripto para üretim cihazları bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine baskın düzenleyen ekipler, 22 anakart, 19 RAM, 20 işlemci, 38 power supply, 320 ekran kartı, 28 USB bellek, 24 soğutucu fan, 22 kripto para üretim cihazı ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin 1 milyon 525 bin lira olduğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu'na aykırı davrandıkları gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.