Kremlin: Afganistan'la ilgili Moskova Formatı toplantısında diyaloğun devam etmesini bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatı'nda yarın yapılacak toplantıda diyaloğun devam etmesini beklediklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afganistan meselesine değinen Peskov, bu meseleyle ilgili Moskova Formatı'nda başkent Moskova'da yarın toplantı yapılacağını söyledi.

Peskov, "Bu toplantıda, diyaloğun devam etmesi, görüş alışverişinde bulunulması, pozisyonların karşılaştırılması ve Afganistan'da neler yaşandığını ve neler yaşanacağını anlama girişiminde bulunulmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Tango tek başına yapılmaz"

Rusya ve NATO arasındaki ilişkileri değerlendiren Peskov, NATO'nun 6 Ekim'de Rus misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal ettiğini anımsattı.

Buna karşı NATO'nun Moskova'daki temsilciliklerinin faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını vurgulayan Peskov, "Aslında herhangi bir etkileşim ve diyalog yoktu. Aksine NATO, Rusya'yı durdurma niyetini açıkladı ve bunları somut eylemlerle destekledi. Brüksel'de çalışan diplomatlarımızın sınır dışı edilmesi son hamleydi. Elbette bu, fiiliyatta olan durumun yasallaştırılmasını gerekli ve kaçınılmaz kıldı." dedi.

Aldıkları kararla zarar gören taraf olmayacaklarını vurgulayan Peskov, "Tango tek başına yapılmaz. Bunu defalarca söyledik ve biz bunu yapmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov, NATO'nun gerektiğinde Rusya'nın Belçika'daki Büyükelçiliğine başvurabileceğini dile getirdi.