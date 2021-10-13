Kozan Spor'un 24 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden eski asbaşkanı Açıkgöz anıldı - Haberler
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Kozan Spor'un 24 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden eski asbaşkanı Açıkgöz anıldı

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Kozan Spor'un 24 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden eski asbaşkanı Açıkgöz anıldı

Adana'da, eski Kozan Spor Asbaşkanı Sami Açıkgöz, ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'da, eski Kozan Spor Asbaşkanı Sami Açıkgöz, ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı.

Ailesi, Kozan Spor Başkanı Muhammed Bekir Evcin ve sevenleri, Yassıçalı Mahallesi'nde bulunan Açıkgöz'ün kabrini ziyaret etti, Dua okudu.

Sami Açıkgöz, 1997'de deplasman maçına gittikleri sırada takım otobüsünün Gaziantep'te yaptığı kazada yaşamını yitirmişti.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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