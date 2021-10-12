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Kozan Osb Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali Elban'ın Başkanlığında Gerçekleşti

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Kozan Osb Müteşebbis Heyeti Toplantısı Vali Elban'ın Başkanlığında Gerçekleşti

KOZAN OSB MÜTEŞEBBİS HEYETİ TOPLANTISI VALİ ELBAN'IN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİKozan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

KOZAN, ADANA (Habermetre) - KOZAN Osb MÜTEŞEBBİS HEYETİ TOPLANTISI VALİ ELBAN'IN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİ

Kozan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Vali Elban'ın yanı sıra; Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan OSB Müdürü Fatih Aydın ile müteşebbis heyeti üyelerinin katıldığı toplantıda yetkililer tarafından Kozan Organize Sanayi Bölgesinin genel durumu ve yapılacak olan projelerle ilgili bilgilerin verildiği bir sunum gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen sunumun ardından bir konuşma yapan Vali Süleyman Elban, Kentin önemli ilçelerinden biri olan Kozan'ın her açıdan gelişip kalkınması ve yeni yatırımlarla buluşması için çaba sarf etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Vali Elban, Kozan Organize Sanayi Bölgesine son yıllarda yoğun bir yatırım talebi olduğuna ve bu durumun Adana'nın ekonomik kalkınması adına çok önemli olduğuna dikkat çekerek, Kozan Organize Sanayi Bölgesinin potansiyelinin artırılması için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişiyle sürdü.

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