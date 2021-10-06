Kozan'da servis sürücülerine 'öfke kontrol' eğitimi - Haberler
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Kozan'da servis sürücülerine "öfke kontrol" eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kozan'da servis sürücülerine

Adana'nın Kozan ilçesinde servis şoförlerine "öfke kontrol" eğitimi verildi.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde servis şoförlerine "öfke kontrol" eğitimi verildi.

Aile Eğitim Programı kapsamında Kozan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Psikolojik Danışman Mehmet Fazıl Sönmez, ilçede servis taşımacılığı yapan sürücülere, "öfke kontrolü" konusunda eğitim verdi.

Covid -19 tedbirleri kapsamında gerçekleşen eğitimlerde "Öfke kavramı, öfkenin nedenleri, öfkenin kişide oluşturduğu etkiler, öfke türleri, öfkeyi ifade etme biçimleri ve öfke yönetimi" konularına sürücülere eğitim verildi. - ADANA

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