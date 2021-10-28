Kozan'da Cumhuriyetin 98. yılı coşkuyla kutlanıyor - Haberler
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Kozan'da Cumhuriyetin 98. yılı coşkuyla kutlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kozan'da Cumhuriyetin 98. yılı coşkuyla kutlanıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıl kutlamaları kapsamında Atatürk anıtına çelenk koyma töreni ile gün içinde başlayan kutlamalar akşam fener alayı ve kortej yürüyüşüyle devam etti.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıl kutlamaları kapsamında Atatürk anıtına çelenk koyma töreni ile gün içinde başlayan kutlamalar akşam fener alayı ve kortej yürüyüşüyle devam etti.

Kozan Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen kutlamalara Yazı İşleri Müdürü Mustafa Sırkıntı, Belediye Başkanı Kazım Özgan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Halk eğitimi merkezi önünde güvenlik güçleri ve halk eğitim merkezi mehteran takımının öncülüğünde başlayan kortej sirenler ile kent merkezinde ana arter caddelerde gerçekleştirildi. Türk Büyükleri ve 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda son bulan yürüyüşte vatandaşlar Türk bayrakları ile fener alayına destek verdi. Vatandaşlar evlerinin balkonlarından da alkışlarla destek verirken, etkinlik havai fişek gösteri ile son buldu. - ADANA

Kozan'da Cumhuriyetin 98. yılı coşkuyla kutlanıyor

Kozan'da Cumhuriyetin 98. yılı coşkuyla kutlanıyor

Kozan'da Cumhuriyetin 98. yılı coşkuyla kutlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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