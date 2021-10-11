Kozan Belediyesinden Organize Sanayi Bölgesine ağaç dikimi

KOZAN, ADANA (Habermetre) - Kozan Belediyesinden Organize Sanayi Bölgesine ağaç dikimiKozan Belediyesi Organize Sanayi bölgesine ağaç dikimi gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile Fen işleri müdürlüğü Şantiye şefliği ekipleri tarafından Organize Sanayi bölgesi temizlenerek, ağaç dikimi yapıldı. Kozan Kaymakamlığı'nın talebi üzerine, Başkan Kazım Özgan'ın talimatları ile refüjlere yaklaşık 122 mavi selvi ile süsleyen belediye çalışanları, ayrıca kaldırımları kapatan bitkileri de budayarak çevrenin görüntüsünü daha güzel ve güvenli bir hale getirdi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan; "Yeşili korumak ve çoğaltmak belediyemizin öncelikleri arasında. Organize Sanayi Bölgesi de insanlarımızın yoğun olarak bulunduğu bir yer bu ağaçlar büyüdüklerinde hem oksijen ihtiyacına hem yol güvenliğine hem de tozun hapsedilmesine yardımcı olacaktır. Biz daha yeşil bir Kozan için çalışmalarımıza devam edeceğiz. " Dedi. 11. 10. 2021

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