Koyun otlatmaya gitti, cesedi bulundu

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Tahta köyünde koyun otlatmaya giden şahıs, arazide ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tahta köyünde hayvancılık yapan 55 yaşındaki Durdu Kösece, öğle saatlerinde koyunlarını otlatmaya götürdü. Aradan geçen süre zarfında eve dönmeyen Durdu Kösece'yi aramaya çıkan yakınları, durumu jandarmaya da bildirdi. Jandarma ve yakınlarının aramaları sonucu akşam saatlerinde Kösece, koyunlarını otlattığı yerin yakınlarında arazide hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Yapılan kontrolde Durdu Kösece'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kösece'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı. - OSMANİYE

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