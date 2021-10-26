Koyun hırsızı, çaldığı motosikleti satmaya çalışırken yakalandı - Haberler
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Koyun hırsızı, çaldığı motosikleti satmaya çalışırken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde son bir ayda 8 koyun çalan hırsız, son işinde çaldığı motosikleti satmaya kalkınca yakayı ele verdi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde son bir ayda 8 koyun çalan hırsız, son işinde çaldığı motosikleti satmaya kalkınca yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Ekim ayı içerisinde farklı tarihlerde Arslanlı Mahallesi'nde 8 adet koyun çalan S.T isimli hırsız Yeşil Mahalle'de çaldığı motosikleti satmaya çalışırken yakalandı. Polis ekiplerinin bir aydır peşinde olduğu hırsız yakayı ele verdi. Müşteri kılığına giren polise motosikleti satmaya çalışan şüpheli suç üstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli S.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şahsın hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.

(Ali Soydemir/İHA)

Koyun hırsızı, çaldığı motosikleti satmaya çalışırken yakalandı

Koyun hırsızı, çaldığı motosikleti satmaya çalışırken yakalandı

Koyun hırsızı, çaldığı motosikleti satmaya çalışırken yakalandı

Koyun hırsızı, çaldığı motosikleti satmaya çalışırken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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