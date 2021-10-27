"Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi" protokolü

BİLECİK (Habermetre) - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa uyguladığı "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesinin 2. yılının protokolü imzalandı.

Projeyle, küçükbaş işletmelerinin kapasitelerinin arttırılması, önceden küçükbaş hayvancılık yapan bazı sebepler nedeniyle bırakmak zorunda kalan atıl durumdaki işletmeleri canlandırmak, kapasitesini arttırmak isteyen yetiştiricilere destek olunması amaçlanıyor. Vali Dr. Kemal Kızılkaya, üreticilerin desteklenmesine katkı sağlayacak projenin çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, köylerden kente göçün de engelleyeceğini ifade etti. 2020 yılında uygulanmaya başlayan projenin 5 yıl boyunca her yıl yenileceğini bildiren Vali Kızılkaya, "5 yıl boyunca toplam 150 bin küçükbaş hayvan dağıtımı yapılarak, ilimizdeki küçük kapasiteli işletmelerin büyümesinin sağlanması hedeflenmektedir. Bilecik'te, iki binin üzerinde küçükbaş hayvancılık yapan işletme var. İlimizdeki geniş meralarımız, hem küçükbaş, hem de büyükbaş hayvanlarımız için son derece uygun. " dedi. Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın sunumu gerçekleştirmesinin ardından Vali Dr. Kızılkaya ve Ziraat Bankası Bilecik Şube Müdürü Mehmet Tahir Savaş, projenin protokolünü imzaladı.

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