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Köylülerin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Köylülerin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

Siirt'te kaçak avcılar tarafından vurulan yaralı şahin tedaviye alındı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te kaçak avcılar tarafından vurulan yaralı şahin tedaviye alındı.

Siirt kent merkezine bağlı Doluharman köyünde kaçak avcılar tarafından vurulan, ayağı kırılan ve gözünde yara olan şahin vatandaşlar tarafından bulundu. Vatandaşlar şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Şahin, ilk müdahalenin ardından tedavisi için Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi. Şahinin, tedavisinin burada tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi. - SİİRT

Köylülerin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

Köylülerin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

Köylülerin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

Köylülerin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

Köylülerin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

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