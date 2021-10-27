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Köylüler güne karla uyandı

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Köylüler güne karla uyandı Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgöze köyünde kar yağışı devam ediyor.

ARDAHAN (İHA) - Köylüler güne karla uyandı

ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgöze köyünde kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı köyü beyaza bürüdü.

İlçe merkezine 21 kilometre uzaktaki Balgöze köyünde vatandaşlar, sabah ev ve ahırlarının çevresinde biriken karları temizledi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşan Balgöze'de kartpostallık manzaralar oluştu.

Köylüler güne karla uyandı

Köylüler güne karla uyandı

Köylüler güne karla uyandı

Köylüler güne karla uyandı
İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Son Dakika Haberleri
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