Köylüler güne karla uyandı
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Köylüler güne karla uyandı Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgöze köyünde kar yağışı devam ediyor.
ARDAHAN (İHA) - Köylüler güne karla uyandı
ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgöze köyünde kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı köyü beyaza bürüdü.
İlçe merkezine 21 kilometre uzaktaki Balgöze köyünde vatandaşlar, sabah ev ve ahırlarının çevresinde biriken karları temizledi.
Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşan Balgöze'de kartpostallık manzaralar oluştu.