Köylüce'nin 2 Göleti Bakıma alındı

DEMİRCİ, MANİSA (Bültenler) - İl genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması ve kırsal mahallelerde tarım, hayvancılık ve üretim faaliyetlerinin arttırılması amacıyla desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde yeni HİS göleti yapımı ve mevcut göletlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince mahalle muhtarları ve üreticilerden gelen talepler doğrultusunda Demirci ilçesine bağlı Köylüce Mahallesi'nde bulunan 2 adet HİS göletinde temizlik ve bakım çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 4000 besi hayvanının faydalanacağı göletlerdeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak üreticilerin ve vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

"Göletler üreticiler için önem arz ediyor"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Sera desteğinden arıcılığa, tarımsal sulama tesislerinden hayvan içme suyu göletlerine, fidan desteğinden erken uyarı tahmin istasyonlarına, süt üreticiliğinin desteklenmesinden damla sulama tesislerine kadar her alanda üreticilerimizin yanındayız. Hayvan içme suyu göletleri konusundaki çalışmalarımız da hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerimizde aralıksız sürüyor. Hazırladığımız çalışma programı dahilinde ve talep sırasına göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Demirci ilçemizde de çalışmalarımıza başladık ve Köylüce mahallemizde bulunan 2 HİS göletinde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyoruz. Kırsal mahallelerde ikamet eden ve geçimini hayvancılıktan sağlayan üreticilerimiz için bu göletler hayati önem arz ediyor. Bunun bilincinde ve farkındayız. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Tarım şehri Manisa'mızda, üreticimize desteklerimiz sürecek" dedi.

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