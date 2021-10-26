Köyleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köyleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Köyleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları yakalandı

Kilis'te, elektrik kablolarını çalışarak köyleri elektriksiz bırakan 2 hırsızlık zanlısı kabloları satarken suçüstü yakalandı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, elektrik kablolarını çalışarak köyleri elektriksiz bırakan 2 hırsızlık zanlısı kabloları satarken suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Merkeze bağlı Akpınar mevkiinde elektrik kablolarını çalarak köyleri elektriksiz bırakan Toroslar Elektirik Dağıtım A.Ş.'ye ait 7 elektrik direğinden 70 metre elektrik kablolarını çalarak satmaya çalışırken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İfadesi alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title