Köylerde hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde köylerde boş evlere girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi Jasat ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesine bağlı bir köyde belli aralıklarla medyana gelen evden hırsızlık olayı sonucu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT ekipleri çalışma başlattı. JASAT ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi kıskıvrak yakalanırken, çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - KARABÜK

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