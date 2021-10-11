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Köye dadanan ayılar, vatandaşları canından bezdirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Köye dadanan ayılar, vatandaşları canından bezdirdi

Ayıların sürekli olarak ahırlara girerek hayvanları telef edip, tarlara ve bahçelere zarar verdiği Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Yalçın köyünde, vatandaşlar geceleri evlerinden bile çıkamaz oldu.

KASTAMONU (İHA) - Ayıların sürekli olarak ahırlara girerek hayvanları telef edip, tarlara ve bahçelere zarar verdiği Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Yalçın köyünde, vatandaşlar geceleri evlerinden bile çıkamaz oldu. Ayı saldırıları sebebi ile büyük korku yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, yetkilerden yardım istedi.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Yalçın köyünde vatandaşlar, ayılar sebebi ile tarlasına gidemez, geceleri evlerinden dışarı çıkamaz oldu. Son olarak Hasan Yıldırım isimli vatandaşa ait 25 koyunu telef eden ayılar, köy çevresinde bulunan fındık, kestane bahçeleri, tarlalara da zarar veriyor. Yaşanan ayı saldırıları sonrasında büyük panik yaşayan vatandaşlar, büyük endişe yaşıyor. 24 koyunun telef olduğu saldırı sonrasında köyde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, vatandaşlara alması gereken önlemlerle ilgili bilgiler verdi. Öte yandan, farklı vatandaşlara ait 30 küçük baş hayvanın da ayılar tarafından telef edildiği belirtildi.

"İki senedir bu ayılar vardı, bu sene daha çok arttı"

Köyde yaşayan Arif İpek isimli vatandaş, son bir yılda ayıların sayısının arttığını belirterek, "Tarlarımızdan endişe ediyoruz. Fındık bahçelerimiz ayı saldırısı sebebiyle zarar gördü. İki senedir bu ayılar vardı, bu sene daha çok arttı. Artık köy yakınlarına kadar gelir oldu. Gece köpeklerin seslerinden anlaşılıyor. Tarlaya giderken çekiniyorum. Çocuklarımla falan gidiyorum. Ben ayıyı görsem kaçarım ama çocuklarımız zarar görebilir. Devlet büyüklerimizin buna çare bulmasını bekliyoruz. Endişeliyiz. Bu ayıları vurmanın cezası var. Bunun için de cesaret edemiyoruz" dedi.

"Kadınlarımız, çocuklarımız köyün dışına çıkamıyor"

Yetkililerden yardım isteyen Aslan Uğur isimli vatandaş ise, "Biz fındık toplama zamanı dağlara gidiyoruz. Şu an kestane toplama zamanı. Çocuklarımız dağlara gidemiyor, köyün dışına çıkamıyor. Bununla ilgili endişemiz var. İki arkadaşların koyunlarına zarar verdi, meyvelere, fındıklara da zarar veriyor. Şu anki olaylardan sonra kadınlarımız, çocuklarımız köyün dışına çıkamıyor" diye konuştu. - KASTAMONU

Köye dadanan ayılar, vatandaşları canından bezdirdi

Köye dadanan ayılar, vatandaşları canından bezdirdi

Köye dadanan ayılar, vatandaşları canından bezdirdi

Köye dadanan ayılar, vatandaşları canından bezdirdi

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