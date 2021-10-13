Köyceğiz'de trafik kazası, 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köyceğiz'de trafik kazası, 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Köyceğiz'de trafik kazası, 1 ölü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yolda ilerleyen üç tekerlekli elektrikli bisiklete bir aracın çarpması sonucu bisiklet sürcüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yolda ilerleyen üç tekerlekli elektrikli bisiklete bir aracın çarpması sonucu bisiklet sürcüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza bugün saat 14.00 sıralarında Köyceğiz'e bağlı Yeni Mahalle mevkii, Muğla-Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Bozkurt (65) üç tekerlekli elektrikli bisikleti ile yolda ilerlerken, arkasında gelen R.M.yönetimindeki 34 EN 3566 plakalı araç çarptı. Kazanın şiddeti ile elektrikli bisiklet hurdaya dönerken, Hasan Bozkurt ise yol kenarına savruldu. İhbar üzerine kaza mahalline gelen ekipler Hasan Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, araç sürücüsü R.M. gözaltına alındı. - MUĞLA

Köyceğiz'de trafik kazası, 1 ölü

Köyceğiz'de trafik kazası, 1 ölü

Köyceğiz'de trafik kazası, 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı yükseldi

Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı yükseldi

 Gece feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına saplandı

Gece feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına saplandı

 Sabah saatlerinde acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş otobüsün çarpmasıyla öldü

Sabah saatlerinde acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş otobüsün çarpmasıyla öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Mustafa Keser
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Sergio Perez Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Köyceğiz'de trafik kazası, 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 17:03:35. #1.17#