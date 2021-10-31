KÖY YOLLARININ ASFALTLANMASINI MEHTER TAKIMIYLA KUTLADILAR

SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ve Eflani ilçesine bağlı 10 köyün yolları asfalt yapılınca köy sakinleri mehter takımı ile kutlama yaptı.

Ova köyleri olarak adlandırılan Akkışla, Ovaşeyhler, Hacışaban, Ağaçkese, Karataş, Ovaçalış, Kutluören, Bağlıca, Soğucak ve Bakırcılar köylerini Eflani'ye bağlayan 6,2 kilometrelik yolun asfalt yapılmasının ardından Ovaçalış Köyü Arnavut Mahallesi'nde tören düzenlendi. Köylüler alana mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla geldi. İstanbul Uluyayla Akkışla Derneği, Ova Köyleri Kooperatifi ve Ova köyleri muhtarları tarafından düzenlenen törene Vali Fuat Gürel, milletvekilleri, kaymakamlar ve belediye başkanları katılırken, çiçeklerle karşılandılar.

Valisi Fuat Gürel törende yaptığı konuşmada, 5 ilçe ve Karabük merkez ile beraber 6 yerleşim yerimiz var. 277 köyümüz, 870 yerleşim birimimiz ve 3 bin kilometre yol ağımız var. Yaklaşık 400 kilometresini sıcak asfalt kapladık, toplamda bin 200 kilometre asfalt yolumuz var. İnşallah kısa süre içerisinde grup yollarımızı sıcak asfalta kavuşturmak istiyoruz. Grup yollarımızın sıcak asfalt çalışmalarını tamamladıktan sonra köylerimizin mahallelerini adım adım sıcak asfalta kavuşturmak istiyoruz. diye konuştu.