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Köy meydanında bıçaklı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Köy meydanında bıçaklı kavga: 2 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki arkadaş arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi de elinden yaralandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki arkadaş arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi de elinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Üçkonak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden tartışma yaşanan Mehmet M. (31) ile O.G (31), köy meydanında karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine O.G., Mehmet M.'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada kavgayı gören ve ayırmak isteyen M.K. adlı bir kişi de eline aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Mehmet M. ve M.K., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet M.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, diğer yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan olayı gerçekleştiren şüpheli O.G., kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

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