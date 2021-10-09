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Köy kadınları bu lezzet için seferber oluyor

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Köy kadınları bu lezzet için seferber oluyor Odun ateşinde pişen mancarlı pidenin yapılışı iştah açıyor Kocaeli'de odun ateşi ile yakılan fırınlarda hünerlerini sergileyen köy kadınları, bölgenin vazgeçilmez yöresel lezzeti olan mancarlı pideyi de imece usulü yapıp, pişiriyor.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Köy kadınları bu lezzet için seferber oluyor

Odun ateşinde pişen mancarlı pidenin yapılışı iştah açıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de odun ateşi ile yakılan fırınlarda hünerlerini sergileyen köy kadınları, bölgenin vazgeçilmez yöresel lezzeti olan mancarlı pideyi de imece usulü yapıp, pişiriyor. Geleneği bozmayan kadınlar, mancarlı pide yapımında kaymak da kullanarak, daha lezzetli olmasını sağlıyor.

Kocaeli'nin her bölgesinde severek tüketilen mancarlı pide, yöresel lezzetiyle damakları tatlandırıyor. Yenilebilir otlardan yapılan pide, vazgeçilmez lezzetler listesinde yer alıyor. Lezzeti kadar hazırlanışı da önem taşıyan mancarlı pide, bazı ilçelerde farklı usullerle yapılıyor. Körfez ilçesine bağlı Seyfettin Köyünde yaşayan kadınlar da, her ekmek yapmak için toplandıklarında mutlaka mancarlı pide de yapıyor. Sabah erken saatte hamuru yoğuran, bahçelerinde yetişen otları toplayıp doğrayan ve pide içini hazırlayan kadınlar, fırını da yaktıktan sonra pide yapımına başlıyor. Aynı zamanda kadınlar, pidenin yapımında kaymakta kullanarak daha lezzetli olmasını sağlıyor.

"Büyüklerimizden böyle gördük"

Mancarlı pidenin yapılışını büyüklerinden öğrendiğini belirten Nermin Baltacı, "Ispanak, pazı, pırasa gibi otlar kullanıyoruz. Böyle gördük, böyle de gidiyor. Yağını, tuzunu, mancarını (ot) içine katıyoruz. Bahçemizde ne varsa onları kullanıyoruz. Bunun yanı sıra peynirli de yapıyoruz. Sürekli mancarlı pide yapıyoruz. Pide olmazsa biz ekmek yapmayız. Buralarda ekmeğin kuralı budur. Bizde, 'pidesiz fırın olmaz' derler. Pidemiz olur, arkasından ekmeğimizi yaparız" dedi.

"Tat versin diye kaymak koyuyoruz"

Çocukluğundan bu yana evinde sürekli mancarlı pidenin yapıldığını belirten Figen Bakar ise, "Pazı, pırasa, ıspanak kullanıyoruz. Pideye daha da tat versin diye içine çiğ de (kaymak) katıyoruz. Soğanını koyuyoruz, kuru nane, taze nane koyuyoruz. Kendimi bildim bileli yapıyoruz. Bende zaten bu pidenin yapılışını annemden, anneannemden öğrenmiştim" diye konuştu.

"Kaymakla tatlandırıyoruz"

Bahçelerinde yetişen otların hepsini pide yapımında kullandıklarını kaydeden Gülten Baltacı de, "Şuanda pazılarımız yetişiyor, pırasalarımız da çıktı. İçine de 'çiğ' dediğimiz inek sütünün kaymağını koyarak, daha çok lezzet vermesini sağlıyoruz. Gelenek haline gelmiş. Her ekmek yaptığımızda mancarlı pide yapıyoruz. Büyüklerimizden de böyle gördük. Her ekmek yaptığımızda büyüklerimiz mancarlı pide, peynirli pide yaparlardı. Bizlerde buna alıştık. Çocuklarımıza, misafirlerimize yapıyoruz. Bu bizim yöresel lezzetimiz. Her yerde yapılıyordur ama her yörenin yapma şekli farklıdır. Kimi çiğ koymaz, ya da pırasa koymaz. O biraz da kişinin ne koymak istediğine bağlı. Farklılığı kaymaktan dolayı ön plana çıkıyor" şeklinde konuştu.

Köy kadınları bu lezzet için seferber oluyor

Köy kadınları bu lezzet için seferber oluyor

Köy kadınları bu lezzet için seferber oluyor

Köy kadınları bu lezzet için seferber oluyor

Köy kadınları bu lezzet için seferber oluyor

Köy kadınları bu lezzet için seferber oluyor

Köy kadınları bu lezzet için seferber oluyor

Köy kadınları bu lezzet için seferber oluyor

Köy kadınları bu lezzet için seferber oluyor

Köy kadınları bu lezzet için seferber oluyor

Köy kadınları bu lezzet için seferber oluyor

Köy kadınları bu lezzet için seferber oluyor

Köy kadınları bu lezzet için seferber oluyor
İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Son Dakika Haberleri
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