Kovid-19 tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı - Haberler
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Kovid-19 tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Kovid-19 tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının tedavisi için geliştirilen "Regkirona" adlı ilacın AB'de kullanımına ilişkin başvuruyu değerlendirmeye başladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının tedavisi için geliştirilen "Regkirona" adlı ilacın AB'de kullanımına ilişkin başvuruyu değerlendirmeye başladı.

EMA'dan yapılan açıklamada, başvurunun "regdanvimab" içerikli ilacı geliştiren Güney Kore merkezli Celltrion firmasına ait "Celltrion Healthcare Hungary Kft" tarafından yapıldığı belirtildi.

Başvurunun incelemesinin başladığı, daha önce ön inceleme yapıldığı için iki ay gibi nispeten kısa bir sürede sonucun çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Monoklonal antikor olarak bilinen ilacın ilave oksijen tedavisine ihtiyaç duymayan ancak durumu ağırlaşma riski bulunan yetişkin Kovid-19 hastaları için geliştirildiği bildirildi.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kovid-19 tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı - Haberler
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