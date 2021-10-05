Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 236 milyon 408 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 826 bine ve iyileşenlerin sayısı 213 milyon 496 bine yükseldi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 236 milyon 408 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 826 bine ve iyileşenlerin sayısı 213 milyon 496 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 691 bini, Hindistan'da 33 milyon 869 bini, Brezilya'da 21 milyon 478 bini ve İngiltere'de 7 milyon 967 bini geçti.

ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J), tek dozluk Kovid-19 aşısına ek destek aşı izni için başvuru yaptığı bildirildi.

ABD Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşı uygulamasının senenin ilk çeyreğinde yaşlılar arasında 40 bine yakın ölümü ve en az çeyrek milyon yeni vakayı engellediğini duyurdu.

Fransa'da, Kovid-19 salgınının etkisi ve artan enflasyon sonucunda ekonomik sorunlarla boğuşan üniversite öğrencileri, gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardım derneklerinin önünde uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında Kovid-19 ile mücadele kapsamında Güney Sudan'a oksijen üretim tesisi kurdu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kovid-19'un ölüm riskini yüzde 50 azalttığı duyurulan ilacın değerlendirmeye alabileceğini bildirdi.

Japonya'da, nüfusun yüzde 61'inin Kovid-19'a karşı çift doz aşılandığı bildirildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, vasıflı göçmenler ve uluslararası öğrencilerin gelmesine öncelik vermelerinden dolayı, turistlerin ancak gelecek yıldan itibaren ülkeye gelebileceğini söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19'un Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü ülkede, Bakanlar Kurulunun aşı sertifikası kullanımını kabul ettiğini belirtti.

Suriye Geçici Hükümeti, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 15 günlük "gece sokağa çıkma kısıtlaması" kararı aldı.

Afrika'da Kovid-19'un en çok görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti, dijital Kovid-19 aşı sertifikası uygulamasını başlattı.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, Kovid-19 aşısı yaptırmak istemeyen köylüler, aşı için gelen sağlık çalışanlarını alıkoydu.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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