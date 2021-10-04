Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 235 milyon 906 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 818 bine ve iyileşenlerin sayısı 212 milyon 827 bine yükseldi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 235 milyon 906 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 818 bine ve iyileşenlerin sayısı 212 milyon 827 bine yükseldi.

Vaka sayısı ABD'de 44 milyon 524 bini, Hindistan'da 33 milyon 850 bini, Brezilya'da 21 milyon 468 bini ve İngiltere'de 7 milyon 934 bini geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi tarafından muafiyet talebi reddedilen Golden State Warriors oyuncusu Andrew Wiggins, Kovid-19 aşısı oldu.

Hindistan hükümetinin, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine 674'er dolar tazminat ödeyeceği bildirildi.

Belçika'da salgın kısıtlamalarının bakanlık kararnamesi yerine parlamentonun onayıyla uygulanmasını öngören kanun yürürlüğe kondu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kovid-19 hastalığının tedavisi için geliştirilen "Regkirona" adlı ilacın AB'de kullanımına ilişkin başvuruyu değerlendirmeye başladı.

EMA ayrıca, Kovid-19'un tedavisi için Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının üçüncü dozunun yetişkinlere uygulanmasına yeşil ışık yaktı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Kovid-19 salgınından çıkarken, ekonomik toparlanmayı desteklemek için vergilerin artırılabileceğini söyledi.

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'ı ve ruhani lideri Papa'yı korumakla görevli İsviçreli Muhafızlar arasında Kovid-19 aşılarını tamamlamayan 3 muhafızın görevleri askıya alınırken, aşı olmak istemeyen 3 asker de birlikten ayrıldı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkesinde Kovid-19 salgınında son durumun, "aşırı derecede gergin" olduğunu söyledi.

Senegal'de Mart 2020'de başlayan Kovid-19 salgınında, 2 ile en düşük günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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