Kovid-19'la Mücadele Kapsamında 2021-39 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı
Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Tiyatro ve Sinema Salonlarının Tam Kapasite ile Faaliyetlerine Devam Etmesi Hakkında alınan 2021/39 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı'nı görmek için lütfen tıklayınız.
Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Tiyatro ve Sinema Salonlarının Tam Kapasite ile Faaliyetlerine Devam Etmesi Hakkında alınan 2021/39 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı'nı görmek için lütfen tıklayınız.
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