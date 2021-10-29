Kovid-19'la Mücadele Kapsamında 2021-39 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı - Haberler
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Kovid-19'la Mücadele Kapsamında 2021-39 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

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Kovid-19'la Mücadele Kapsamında 2021-39 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Tiyatro ve Sinema Salonlarının Tam Kapasite ile Faaliyetlerine Devam Etmesi Hakkında alınan 2021/39 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı'nı görmek için lütfen tıklayınız.

Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Tiyatro ve Sinema Salonlarının Tam Kapasite ile Faaliyetlerine Devam Etmesi Hakkında alınan 2021/39 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı'nı görmek için lütfen tıklayınız.

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