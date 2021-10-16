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Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu

AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Kültür Sanat
Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğince (TARD), Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğince (TARD), Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu.

Anesteziyoloji ve reanimasyon doktorları, Draeger Türkiye firmasının katkılarıyla Atatürk Orman Çiftliği Orman işletme Fidanlığı'ndaki 3 hektarlık alanda hatıra ormanı oluşturdu.

Hatıra ormanında, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Gürayten Özyurt, Prof. Dr. Agah Çertuğ ile Uzm. Dr. Gülsüm Kahveci Kılınç'ın Kovid-19 nedeniyle 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu Toprak Kılınç anısına dikilen fidanlar yer aldı.

TARD Başkanı Prof. Dr. Meral Kanbak, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, salgının yanında, yakın zamanda yaşanan orman yangınları ile sel felaketlerinin ağacın ve ormanın önemini hatırlattığını söyledi.

Dernekçe çocuklara umut olabilmek için 16 Ekim Dünya Anestezi Günü'nde TARD Hatıra Ormanı oluşturduklarını ve geleceğe bir nefes umut olmak istediklerini belirten Kanbak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu anlamlı günümüzde Kovid-19 savaşında yenik düşen anestezi doktorları, teknikerleri ve bir meslektaşımızın çocuğu, ayrıca yakın zamanda kaybettiğimiz hocalarımız anısına fidanlarımızı dikerek anılarının kalıcı olmasını istedik. Bu şekilde gelecek neslin nefes alınacak bir dünyada yaşaması için katkımızın olmasını istedik."

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu - Haberler
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