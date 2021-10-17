Kovid-19 aşısı karşıtları, İzmir'de miting düzenledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kovid-19 aşısı karşıtları, İzmir'de miting düzenledi

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
Kovid-19 aşısı karşıtları, İzmir'de miting düzenledi

İzmir'de bir grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşı, PCR testi ve maske kullanımını protesto etti.

İZMİR (AA) - İzmir'de bir grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşı, PCR testi ve maske kullanımını protesto etti.

Bornova Cumhuriyet Meydanı'na düzenlenen mitinge katılanlar, üst aramasının ardından alana alındı.

Maske, sosyal mesafe gibi salgınla mücadele kurallarına uymadıkları görülen eylemciler, sloganlar atarak Kovid-19 tedbirlerini ve aşıları protesto etti.

Mitingde konuşanlar da aşıların ve PCR testinin gereksiz olduğunu savundu.

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri
Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de...

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de...

 İzmir'deki vahşi cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar

İzmir'deki vahşi cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar

 İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti! Çatılar uçtu, heyelan nedeniyle yollar kapandı

İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti! Çatılar uçtu, heyelan nedeniyle yollar kapandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Koray Aydın
Magazin
Spor Muslera Burak Elmas Fatih Terim Serdar Aziz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Mehmet Kasapoğlu Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Bekir Pakdemirli Numan Kurtulmuş Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kovid-19 aşısı karşıtları, İzmir'de miting düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 18:40:26. #1.11#