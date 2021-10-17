Kovid-19 aşısı karşıtları, İzmir'de miting düzenledi
İzmir'de bir grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşı, PCR testi ve maske kullanımını protesto etti.
İZMİR (AA) - İzmir'de bir grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşı, PCR testi ve maske kullanımını protesto etti.
Bornova Cumhuriyet Meydanı'na düzenlenen mitinge katılanlar, üst aramasının ardından alana alındı.
Maske, sosyal mesafe gibi salgınla mücadele kurallarına uymadıkları görülen eylemciler, sloganlar atarak Kovid-19 tedbirlerini ve aşıları protesto etti.
Mitingde konuşanlar da aşıların ve PCR testinin gereksiz olduğunu savundu.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de...
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