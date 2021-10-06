Kovid-19'a yakalananların parmaklarında oluşan lezyonların sebebi ortaya çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kovid-19'a yakalananların parmaklarında oluşan lezyonların sebebi ortaya çıktı

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Sağlık
Kovid-19'a yakalananların parmaklarında oluşan lezyonların sebebi ortaya çıktı

Bilim insanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bazı kişilerin el ve ayak parmaklarında şişlik ve kızarıklık benzeri lezyonların ortaya çıkmasının sebeplerine dair bulgularını açıkladı.

Bilim insanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bazı kişilerin el ve ayak parmaklarında şişlik ve kızarıklık benzeri lezyonların ortaya çıkmasının sebeplerine dair bulgularını açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, parmaklarda oluşan lezyonların, vücudun Kovid-19 virüsüyle savaşmak için saldırı moduna geçmesinin bir yan etkisi gibi göründüğü belirtildi.

British Journal of Dermatology adlı dergide yer alan çalışmanın bulgularının, semptomları hafifletmeye yönelik tedavilere yardımcı olabileceği aktarıldı.

Söz konusu lezyonların her yaşta insanda olabildiği ancak çocukları ve gençleri daha sık etkilediği aktarılırken kızarıklık ve şişlikle birlikte aşırı derecede ağrılı ve kaşıntılı olabileceği belirtildi.

Genellikle ayak parmaklarında, nadiren ellerde de oluşan kırmızı veya mor renklerin bazen haftalar hatta aylarca devam edebileceği kaydedildi.

Bu kişilerin çoğunun genellikle kalıcı öksürük, ateş ve koku ya da tat kaybı gibi klasik Kovid-19 semptomlarının hiçbirine sahip olmadıkları aktarıldı.

Araştırmacılar, 2020 baharında Kovid-19 geçirdiği düşünülen 50 kişiyi ve salgın başlamadan önce benzer lezyonlara sahip 13 kişiyi inceledi.

Kan ve deri testlerine dayanan son çalışmanın bulguları, bağışıklık sisteminin virüsle mücadele etmek için savunma mekanizması geliştirmesinin sonucu olduğuna işaret ediyor.

İngiliz ayak hastalıkları uzmanı Dr. Ivan Bristow, soğuk havalarda oluşan ve dolaşım sorunları olan kişilerde görülen normal şişliklerde olduğu gibi Kovid-19 sonrası oluşan lezyonların da genellikle kendi kendine kaybolduğunu söyledi.

Bristow, ancak bazılarının kremler ve ilaçlarla tedaviye ihtiyacı olabileceğini belirtti.

Dermatolog ve İngiliz Cilt Vakfı sözcüsü Veronique Bataille ise Kovid-19 geçiren insanların parmaklarında oluşan lezyonların salgının erken evresinde çok sık görüldüğünü ancak bunun, Delta varyantı dalgasında daha az yaygın olduğunu kaydetti.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Aleyna Tilki
Spor Muslera Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kovid-19'a yakalananların parmaklarında oluşan lezyonların sebebi ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 14:51:05. #1.11#