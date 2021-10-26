Kovid-19'a yakalanan "aşı karşıtı" kadın pişmanlığını anlattı

KİLİS (AA) - Kilis'te aşı olmayan ve bir süre önce Kovid-19'a yakalanan 41 yaşındaki Ayşe Çalıcı, tedavi gördüğü hastaneden aşı çağrısında bulundu.

Yaşadığı şiddetli baş ağrısı, öksürük ve halsizliğin artması nedeniyle 8 Ekim'de Kilis Devlet Hastanesine başvurarak Kovid-19 testi yaptıran Çalıcı, testin pozitif çıkması üzerine 5 gün serviste yattı.

Daha sonra durumu ciddileşen ve yoğun bakıma alınan Çalıcı, kritik eşiği atlatarak Kovid-19 servisine alındı.

Solunum cihazına bağlı şekilde tedavisi süren 3 çocuk annesi Ayşe Çalıcı, AA muhabirine, eşinin geçen ay böbrek taşı nedeniyle ameliyat olduğunu, bu yüzden sık sık hastaneye geldiğini, Kovid-19'a da bu sırada yakalandığına inandığı söyledi.

Test yaptırmadan önce de Kovid-19'a yakalandığını düşündüğünü ancak "Kendi kendine geçer" diye hastaneye yatmak istemediğini ve 4-5 gün evde dinlenmeye çalıştığını ifade eden Çalıcı, "Aslında şu an biraz ayak diretmenin sonuçlarını çekiyorum. Vücuduma felaket derecede bir ağrı inmişti. Tarifsiz bir şeydi. Tahmin etmiştim Kovid-19 olduğumu. Biraz atlatabilirim zihniyetine gittim, hastaneye başvurmadım. Yaklaşık 4 gün geçince servise zor attım kendimi. Ben ambulansla hastaneye getirildiğimde virüs ciğerlerime inmişti. Ondan sonra toparlanma sürecim ağır geçti." dedi.

Ölümle kalım arasındaki çizgiyi hastalık sürecinde sık sık hissettiğine dikkati çeken Çalıcı, şöyle konuştu:

"Doktorum uyardı, 'ciğerlerinize inmiş vaziyette, size servisin imkanları yetmiyor. Böyle giderse hayati riskiniz var. Hemen sizi yoğun bakıma almak zorundayım.' dedi. Tabi karşı çıkacak durumda değildim. Çünkü ölümle kalım arasında gidip geldim. Doktorum yoğum bakıma aldı, Allah'ım razı olsun. Dört dörtlük bakım yaptılar. Beni biraz orada toparladılar. Şu an vücudumu henüz toparlayabilmiş değilim. Bacaklarım henüz tam anlamıyla beni taşıyamıyor ama yavaş yavaş toparlıyorum. Nefeste biraz sıkıntı var. İnşallah onları da atlatacağım."

Yoğun bakımda 5 gün yattığını, 4 gündür de serviste tedavisinin devam ettiğini aktaran Çalıcı, "Nefesinizin size yetmeyip her an canınızın çıkabileceği bir süreç. Kesinlikle anlatılacak bir şey değil ve diliyorum bunu kimse yaşamasın. Yani o nefes göğsünüze tıkanıyor. Öksürük krizlerine giriyorsunuz. Aldığınız nefes size yetmiyor. Solunum cihazlarında sabaha kadar ağır hortumlarla o geceyi çok feci yaşadım. Yoğun bakımdaki en ağır günümdü. Sadece Allah diyebildim. Rabbim ya alacaksın ya vereceksin takdir senin dedim." ifadelerini kullandı.

Çalıcı, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşadığına değinerek, şöyle devam etti:

"Herkes üzerine düşeni yapsın. Bugüne kadar aşıya çok karşıydım. Güvenmedim, acaba bize ne veriyorlar? Bu yurtdışından gelmiş, hiçbir şekilde güvenemedim, itimat etmedim. Bu saatten sonra kaçış yok. Çocuklarıma dahi Allah'ın izniyle yaptıracağım. Bundan sonra tedbir alacağız, takdir Rabbimindir. Ama tedbirimizi alacağız."

Aşı yaptırmak istemeyenlere de bir an önce aşılarını yaptırmaları için çağrıda bulunan Çalıcı, şunları kaydetti:

"Şu anki durumum, geldiğim gibi değil ama solunumda yetmezlik yaşayabiliyorum. Geceleri bazen kriz tutabiliyor. Böyle durumda hemen buhar veriliyor. Onunla biraz yatıştırıyoruz. İnşallah atlatacağım. Doktorum uyarmıştı. Sana gün veremem, senin toparlanmana bağlı demişti. Virüsün nerden geleceğini bilmiyoruz. Benim tavsiyem herkes üzerine düşeni yapsın. Daha rahat olur diye düşünüyorum."

Eşi ve kızının da Kovid-19'a yakalandığını ancak sadece kendisinin ağır geçirdiğini aktaran Çalıcı, "Eşim hafif bir öksürük ile geçiştirdi, şuan da evde karantinada. Kızım da yanımda refakatçi, çok şiddetli öksürük de olmadı. Boğaz ağrısı falan oldu. Maalesef onlar da aşı olmamıştı." diye konuştu.