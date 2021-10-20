KOTO Başkanı Bulut'a MHP İl Başkanı Kurt'tan ziyaret

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer ve Volkan Yılmaz ile Yönetim Kurulu sayman üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya, Murat Barış ve Mehmet Akif Şen'in katıldığı ziyarette genel ekonomik değerlerlendirmeler ve kent sorunları üzerine görüşler ortaya kondu.

MHP İl Başkanlığına atanan Av. Yunus Emre Kurt'la il sekreteri Coşkun Kaya il Sekreter yardımcısı Cihan Ayten, İl teşkilat başkan yardımcısı Hüseyin Koşan, aile ve engellilerden sorumlu il başkan yardımcısı, Filiz Kıymaz, esnaf ve iş dünyasından sorumlu il başkan yardımcısı, Enes Emengen, mesleki ve sivil toplum kuruluşlarından sorumlu il başkan yardımcısı Ögetay Bal, il yöneticileri Kamil Çavdar ve Abdurrahman Kaya'nın katıldığı ziyarette MHP yeni İl yönetiminin yeni dönemde yapacağı çalışmalar özetlendi.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut MHP İl Başkanı Av.Yunus Emre Kurt'a iade-i ziyaret için teşekkür ederek, kent esnafının ve iş dünyasının genel sorunlarının çözümünde birlikte hareket edeceklerini söyledi. MHP İl Başkanı Av.Yunus Emre Kurt ziyaret anısına Hat tabloyu KOTO Başkanı Necmi Bulut'a takdim etti.

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